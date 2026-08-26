El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige a todos los conductores residentes que necesiten renovar su licencia de conducir que aprueben un examen de visión y presenten una agudeza visual mínima.

Dependiendo de los resultados, e l DMV podrá restringir la renovación de su licencia , o exigir el uso de lentes correctivos y cumplir con condiciones obligatorias de conducción.

Estados Unidos solo renovará las licencias de conducir a quienes tengan este nivel de agudeza visual

Según lo que establece la Ley de Vehículos y Tránsito, tanto quien solicita una nueva licencia de conducir como quien desea renovarla deben aprobar un examen de vista para demostrar que se cuenta con una agudeza visual mínima de 20/40 de acuerdo a la escala Snellen.

Esta prueba de visión puede realizarse de forma electrónica con un proveedor de atención oftalmológica inscripto en el Registro de Visión en línea del DMV, o con un informe de prueba de visión Formulario MV-619, completado por un profesional de la salud autorizado.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige a todos los conductores residentes que necesiten renovar su licencia de conducir que aprueben un examen de visión y presenten una agudeza visual mínima. Freepik | El Cronista USA

¿Cómo renovar la licencia de conducir en Nueva York?

El DMV permite a sus conductores renovar la licencia desde un año antes de su vencimiento hasta dos años después . Puede realizarse por internet, por correo y de forma presencial, dependiendo del tipo de licencia: