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El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige a todos los conductores residentes que necesiten renovar su licencia de conducir que aprueben un examen de visión y presenten una agudeza visual mínima.
Dependiendo de los resultados, el DMV podrá restringir la renovación de su licencia, o exigir el uso de lentes correctivos y cumplir con condiciones obligatorias de conducción.
Estados Unidos solo renovará las licencias de conducir a quienes tengan este nivel de agudeza visual
Según lo que establece la Ley de Vehículos y Tránsito, tanto quien solicita una nueva licencia de conducir como quien desea renovarla deben aprobar un examen de vista para demostrar que se cuenta con una agudeza visual mínima de 20/40 de acuerdo a la escala Snellen.
Esta prueba de visión puede realizarse de forma electrónica con un proveedor de atención oftalmológica inscripto en el Registro de Visión en línea del DMV, o con un informe de prueba de visión Formulario MV-619, completado por un profesional de la salud autorizado.
¿Cómo renovar la licencia de conducir en Nueva York?
El DMV permite a sus conductores renovar la licencia desde un año antes de su vencimiento hasta dos años después. Puede realizarse por internet, por correo y de forma presencial, dependiendo del tipo de licencia:
- En línea: quienes ya tengan una REAL ID o Enhanced ID, o quieran conservar una licencia Standard, pueden completar el trámite online.
- Por correo: se debe enviar el aviso de renovación MV-2, o el formulario MV-44 si no se recibió, junto con el informe del examen de visión MV-619 y el pago correspondiente mediante cheque o giro postal.
- En una oficina del DMV: es obligatorio acudir personalmente si se quiere pasar de una licencia Standard a REAL ID o Enhanced ID, actualizar la fotografía, cambiar la clase de licencia, si nunca se obtuvo un número de Seguro Social, si se posee una licencia comercial (CDL) o si aparece una fecha de Temporary Visitor en el documento.