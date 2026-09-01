En la apertura de mercados de este martes, 1 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.12%.

La cotización del Euro subió 63.05% en la última semana, pero en el último año cayó 90.83%, reflejando un repunte reciente tras una fuerte tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro se sitúa en 3.97%, que es menor que la volatilidad anual de 5.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores, evidenciado por un -1 positivo. Esto sugiere que el Euro ha ganado valor y se encuentra en alza respecto a las divisas con las que se compara.

Esta tendencia favorable podría estar impulsada por factores económicos que fortalecen la confianza en la moneda europea. Sin embargo, es importante monitorear el comportamiento de los próximos días para ver si esta tendencia se mantiene.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar euro en USA