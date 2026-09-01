La cotizacióndel Peso dominicano este martes 1 de septiembre en Estados Unidos es de 58.64 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.51% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del peso dominicano, la cotización subió 1.42% en la última semana y registra una variación de -6.18% en el último año.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano se sitúa en 9.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido de 11.40%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy, al registrar un dato de 1 igual a +2, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un entorno favorable para la moneda, impulsado por factores económicos o de mercado que han fortalecido su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que hubiera implicado una devaluación del Peso dominicano. Actualmente, esta alza en la cotización puede reflejar confianza en la economía local y un aumento en la demanda de la moneda.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos, cooperativas de crédito y servicios en línea en EE. UU.; evita cambiar en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin comisiones por transacciones internacionales y consulta el tipo de cambio en tiempo real antes de convertir montos grandes.