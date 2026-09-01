Al momento de viajar internacionalmente, contar con un pasaporte americano en fecha es esencial para todos los estadounidenses, no obstante, este no es el único requisito que deben cumplir para que su documento se considere válido para viajar.

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Estado, aquellos ejemplares que presentan ciertos daños no pueden utilizarse y deben ser reemplazados, incluso si todavía se encuentran dentro de su período de validez.

No respetar esta regla puede ocasionar problemas con las autoridades y las aerolíneas, que pueden negar el embarque.

Todos los pasaportes que dejan de ser válidos para viajar incluso estando en vigencia

La normativa distingue claramente el desgaste que puede causar el uso cotidiano de los daños severos que afectan la validez del documento.

Algunos ejemplos del segundo caso y que requieren de un reemplazo son

Manchas o daños provocados por agua

Moho

Una rotura considerable

Marcas no oficiales en la página donde aparecen los datos personales

Páginas de visas faltantes o arrancadas

Perforaciones u otros daños importantes

Los pasaportes sumamente dañados no pueden usarse para viajar internacionalmente. Shutterstock

Qué consideran las autoridades como “daño normal”

El daño normal es aquel que se produce naturalmente por utilizar el documento, como que las páginas estén ligeramente dobladas o el abanico que se produce por abrir y cerrar la libreta.

Mi pasaporte entra en la lista de inválidos: qué debo hacer

En estos casos, será necesario solicitar un nuevo pasaporte en persona en alguno de los centros autorizados. Para el trámite se necesitará

El pasaporte dañado

Una declaración firmada que explique el estado dañado o mutilado del documento

El formulario DS-11, junto con los documentos requeridos, una fotografía y las tarifas correspondientes

El pasaporte americano tiene una vigencia de 10 años para adultos y de 5 años para menores de 16.