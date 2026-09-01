En la apertura de mercados de este martes, 1 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.04%.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0,30%, pero en el último año cayó -7,16%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 2.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.32%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento constante en su valor respecto a los días anteriores. Este crecimiento ha sido sostenido, señalando un fortalecimiento de la moneda frente al dólar americano y otras divisas.

En contraste, en los días pasados, la cotización había mostrado cierta inestabilidad, oscilando entre subidas y bajadas, pero actualmente, el dato positivo refleja una consolidación favorable para el Peso. Esto sugiere que factores económicos o políticos recientes están influyendo positivamente en la confianza del mercado.

La tendencia actual podría indicar un cambio hacia un entorno económico más estable, lo que podría beneficiar tanto a consumidores como a inversionistas en el corto plazo.

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Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA