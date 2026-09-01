Cuando se trata de luchar contra plagas frecuentes en el hogar como cucarachas, una de las mayores preocupaciones es el uso de productos demasiado tóxicos, particularmente cuando se tienen mascotas o niños pequeños.

Para ello, existe una alternativa natural y menos agresiva que está respaldada por una investigación científica publicada en la revista especializada The Journal of Basic and Applied Zoology en 2025.

Mezclar bicarbonato de sodio con azúcar y usarlo como insecticida se apoya en la reacción orgánica que tiene lugar después de que el insecto la consume.

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con azúcar?

La mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar se utiliza como un método casero para reducir la presencia de cucarachas en el hogar. El azúcar funciona como cebo y atrae a los insectos, mientras que el bicarbonato es el activo que debe ser ingerido para que el método funcione.

El truco funciona particularmente en zonas en las que circulan cucarachas, como por ejemplo debajo del fregadero, detrás de los electrodomésticos, cerca de grietas y en sectores más húmedos y oscuros.

No elimina huevos ni alcanza nidos ocultos.

La mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar se utiliza como un método casero para reducir la presencia de cucarachas en el hogar. Chat GPT / El Cronista USA

¿Cómo funciona el método de mezclar bicarbonato de sodio con azúcar?

Para que el método funcione, la cucaracha debe ingerir la preparación. Una vez dentro de su sistema, el bicarbonato participa en reacciones que generan dióxido de carbono y provoca daños internos en el insecto.

La preparación debe tener partes iguales de azúcar y bicarbonato de sodio, y luego se tendrá que colocar en tapas o recipientes planos ubicados en los lugares de mayor circulación. Además, es recomendable renovarlo cada 48 horas si hay húmedas y mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas.

¿Por qué recomiendan mezclar bicarbonato de sodio con azúcar?

Es una alternativa económica, sencilla y fácil de preparar con ingredientes habituales del hogar. No obstante, este método debe considerarse como una herramienta para disminuir la población y no contar con que elimine a toda la colonia.

Para mejorar el control de plagas es importante eliminar restos de alimentos, reducir la humedad y sellar grietas y posibles puntos de ingreso.

Si se trata de una plaga consistente, recurrir a un especialista en control de plagas.



