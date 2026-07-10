Al cierre de mercados de este viernes, 10 de julio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7464. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.08%.

En la última semana, la Libra esterlina varió -0.32%, mientras que en el último año subió 1.70%, reflejando una tendencia anual positiva pese al retroceso reciente.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.03%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 6.09%.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en los días consecutivos recientes, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que refleja un interés creciente en la divisa británica.

Comparado con la tendencia de los días anteriores, este incremento puede asociarse a factores económicos favorables o la estabilidad política del Reino Unido. Se observa que la tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en la economía británica, lo cual es vital para futuros movimientos en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 10 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.