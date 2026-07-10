El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.625 este viernes, 10 de julio de 2026, cifra que refleja una alteración del 2.28% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco cambió 6.56% y en el último año registró una variación de 211.32%, lo que sugiere un avance reciente moderado frente a un movimiento anual significativamente alcista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.16%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 20.24%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, indicando un fortalecimiento en su valor respecto a las monedas extranjeras. Este aumento puede estar relacionado con factores económicos favorables en el país o un incremento en las exportaciones.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a diario, ya que puede verse influenciada por cambios en el mercado internacional o decisiones políticas. Un análisis más profundo podría ayudar a prever posibles fluctuaciones futuras en la cotización del Quetzal.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 10 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.