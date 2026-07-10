La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.48 este viernes, 10 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.12%.

El peso dominicano mostró un retroceso: en la última semana -0,49% y en el último año -5,75%, lo que sugiere una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido de 5.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.31%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días pasados, el movimiento ascendente sugiere una mayor confianza en la economía local.

Este crecimiento puede estar influenciado por diversos factores como la estabilidad económica y la inversión extranjera. Analizando esta tendencia, parece que el Peso dominicano podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones favorables en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 10 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.