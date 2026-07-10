El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8757 este viernes, 10 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.02% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del euro subió 0.18% y en el último año acumuló una variación de 2.69%, señalando una tendencia alcista moderada.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana, que es del 2.62%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.75%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha estado incrementando de forma constante.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar factores externos que podrían impactar su estabilidad en el futuro.

El análisis sugiere que, aunque el Euro se encuentra en una fase favorable, la volatilidad del mercado podría influir en su comportamiento a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 10 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.