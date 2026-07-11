El pasaporte de Estados Unidos es un documento esencial y obligatorio para la entrada o salida del país. Las autoridades federales imponen normas estrictas relativas a su validez, lo cual afecta directamente tanto a ciudadanos como a extranjeros en el momento de cruzar fronteras.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, se establecen límites concretos sobre los pasaportes caducados y aquellos que fueron emitidos hace mucho tiempo , lo cual puede dificultar el viaje si no se satisfacen ciertos requisitos.

Estados Unidos presenta restricciones de ingreso para individuos portadores de determinados pasaportes

El pasaporte estadounidense tiene una vigencia de 10 años en adultos; al sobrepasar este periodo, el documento se considera vencido y pierde su validez para la realización de viajes.

Esto implica que ningún individuo puede ingresar ni salir del país con un pasaporte expirado, dado que deja de ser un documento aceptable de identificación internacional. Adicionalmente, numerosas aerolíneas y naciones requieren que el pasaporte cuente con varios meses de vigencia restante, lo que refuerza tales restricciones.

Los pasaportes tramitados a menores de 16 años no pueden renovarse. Fuente: Shutterstock.

Qué sucede con los pasaportes emitidos hace más de 15 años

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es que únicamente pueden renovarse los pasaportes emitidos en los últimos 15 años.

Esto conlleva que los documentos más antiguos quedan automáticamente excluidos del sistema de renovación. En tales circunstancias, el solicitante no puede efectuar un trámite simplificado y debe iniciar un proceso completamente nuevo, como si solicitara el pasaporte por primera vez.

En la práctica, esto impacta de manera directa a quienes poseen pasaportes muy antiguos, ya que no podrán utilizarlos ni actualizarlos sin llevar a cabo un nuevo trámite presencial.

Quiénes son elegibles para la renovación del pasaporte y quiénes deben solicitar uno nuevo

Conforme a las regulaciones del Departamento de Estado, únicamente podrán realizar dicho trámite aquellos que satisfacen todos los siguientes criterios:

Pasaporte emitido en un período no superior a 15 años.

Documento en condiciones apropiadas.

Emitido cuando la persona contaba con 16 años o más.

Nombre actual o con documentación oficial que respalde algún cambio.

Por otro lado, quienes posean pasaportes emitidos hace más de 15 años, que se encuentren vencidos o que no satisfacen estas condiciones, deberán solicitar un pasaporte nuevo.

Documentación requerida para la renovación del pasaporte en Estados Unidos

El proceso de renovación requiere presentar una serie de documentos esenciales definidos por el gobierno federal:

Formulario DS-82 completo.

Pasaporte anterior.

Fotografía reciente tipo pasaporte.

Pago de la tarifa correspondiente.

En situaciones de modificación de nombre, es imperativo presentar la documentación legal correspondiente que lo valide.