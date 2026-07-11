Al momento de comprar carne, es común preguntarse cuál es la diferencia entre los cortes que presentan grasa blanca y aquellos que tienen grasa amarilla.

Como punto de partida, es fundamental destacar que esta característica no es suficiente para determinar la calidad de la carne , sino que en la mayoría de los casos es simplemente consecuencia de la alimentación que recibió el animal, el sistema de producción u otros factores como su raza y edad.

La diferencia entre la carne con grasa blanca y grasa amarilla

La principal diferencia para que un corte presente grasa blanca o grasa amarilla es la alimentación que recibió el animal. Las vacas criadas a pasto consumen alto contenido de betacarotenos, pigmentos naturales presentes en las plantas. Estos compuestos pueden acumularse en el tejido graso y otorgar una coloración amarilla.

“Los altos niveles de betacaroteno presentes en muchas hierbas pueden hacer que la grasa de la carne de vacuno alimentada con pasto tenga un tinte amarillento. Esto no es un problema de seguridad; sin embargo, puede que no resulte tan atractivo visualmente para algunos consumidores ”, indica un artículo del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska-Lincoln.

Por otra parte, los animales de corrales de engorde son alimentados mayormente con granos, como maíz o soja y desarrollan una grasa de tonalidades más claras o incluso completamente blanca.

El color de la grasa de la carne no es factor suficiente para determinar su calidad. Fuente: Shutterstock

¿La grasa amarilla significa que la carne está vieja?

No. El color amarillento de la grasa no significa que la carne esté vencida, deteriorada o que sea insegura para el consumo, siempre que el corte presente

Un color brillante y uniforme

Una textura ordinaria y firme

Un buen aroma

La grasa sumamente oscura, con manchas extrañas o acompañada por un olor desagradable puede ser señal de deterioro.

¿Cuál de las dos alternativas conviene comprar?

Como el color de la grasa no impacta en lo absoluto en la calidad de la carne, esta será una decisión absolutamente personal, que tendrá que basarse en los gustos del consumidor.