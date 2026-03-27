El estado de California endureció los controles sobre contribuyentes con deudas fiscales elevadas y confirmó que puede suspender la licencia de conducir a quienes figuren en un listado oficial de morosos. La medida apunta a quienes mantienen obligaciones impagas superiores a un determinado monto, y forma parte de una estrategia para reforzar el cumplimiento tributario. California publica en su sitio web un listado con los 500 contribuyentes con mayores deudas fiscales impagas. Este registro incluye: Entre las principales consecuencias para quienes figuran en este listado de contribuyentes morosos en California se encuentra la suspensión de la licencia de conducir. Esto implica que: Las revocaciones de licencias de conducir en California no son automáticas. Antes de llegar a esta instancia, el Estado sigue un proceso administrativo que incluye: