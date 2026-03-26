Las autoridades de tránsito en Estados Unidos reforzaron los controles vehiculares y recordaron que es obligatorio mantener la documentación vigente y actualizada para poder circular legalmente. Quienes no cumplan con este requisito pueden enfrentar sanciones que incluyen la suspensión de la licencia de conducir y otras restricciones. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) confirmó que, para conducir de manera legal, todos los conductores deben contar con: No mantener la documentación al día puede derivar en distintas consecuencias: Para evitar problemas, se recomienda: