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El Gobierno confirmó que en Nueva York se intensifican los controles vehiculares para verificar el cumplimiento de un trámite obligatorio. Los operativos, coordinados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), apuntan a detectar autos que circulan con la inspección vencida o sin el sticker visible, una infracción que habilita multas inmediatas y otras sanciones.

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Revisan coche por coche para verificar el cumplimiento de este trámite clave del DMV

Se trata de la inspección anual, que tiene como objetivo verificar que el vehículo:

  • Cumpla condiciones mínimas de seguridad
  • Mantenga sistemas mecánicos en buen estado
  • Respete normas ambientales y de emisiones

Circular sin este control vigente puede generar sanciones inmediatas.

Intensifican los controles coche por coche para verificar el cumplimiento de la inspección de seguridad vehicular. Fuente: iStock.
Intensifican los controles coche por coche para verificar el cumplimiento de la inspección de seguridad vehicular. Fuente: iStock. Pattanaphong Khuankaew

Qué revisan puntualmente durante la inspección

El DMV exige controles sobre distintos componentes esenciales, entre ellos:

  • Frenos
  • Luces y señalización
  • Neumáticos
  • Emisiones contaminantes
  • Sistemas de seguridad del vehículo

Las multas y sanciones para todos los que postergaron este trámite

Postergar la inspección puede implicar:

  • Multas económicas (que aumentan con la demora y la reincidencia)
  • Orden de corrección con plazo para regularizar
  • Restricciones para renovar registro o seguro
  • Si el auto presenta fallas graves, prohibición de circular hasta inspeccionar