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El Gobierno confirmó que en Nueva York se intensifican los controles vehiculares para verificar el cumplimiento de un trámite obligatorio. Los operativos, coordinados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), apuntan a detectar autos que circulan con la inspección vencida o sin el sticker visible, una infracción que habilita multas inmediatas y otras sanciones.
Revisan coche por coche para verificar el cumplimiento de este trámite clave del DMV
Se trata de la inspección anual, que tiene como objetivo verificar que el vehículo:
- Cumpla condiciones mínimas de seguridad
- Mantenga sistemas mecánicos en buen estado
- Respete normas ambientales y de emisiones
Circular sin este control vigente puede generar sanciones inmediatas.
Qué revisan puntualmente durante la inspección
El DMV exige controles sobre distintos componentes esenciales, entre ellos:
- Frenos
- Luces y señalización
- Neumáticos
- Emisiones contaminantes
- Sistemas de seguridad del vehículo
Las multas y sanciones para todos los que postergaron este trámite
Postergar la inspección puede implicar:
- Multas económicas (que aumentan con la demora y la reincidencia)
- Orden de corrección con plazo para regularizar
- Restricciones para renovar registro o seguro
- Si el auto presenta fallas graves, prohibición de circular hasta inspeccionar