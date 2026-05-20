El Gobierno confirmó que en Nueva York se intensifican los controles vehiculares para verificar el cumplimiento de un trámite obligatorio. Los operativos, coordinados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), apuntan a detectar autos que circulan con la inspección vencida o sin el sticker visible, una infracción que habilita multas inmediatas y otras sanciones.

Revisan coche por coche para verificar el cumplimiento de este trámite clave del DMV

Se trata de la inspección anual, que tiene como objetivo verificar que el vehículo:

Cumpla condiciones mínimas de seguridad

Mantenga sistemas mecánicos en buen estado

Respete normas ambientales y de emisiones

Circular sin este control vigente puede generar sanciones inmediatas.

Intensifican los controles coche por coche para verificar el cumplimiento de la inspección de seguridad vehicular. Fuente: iStock. Pattanaphong Khuankaew

Qué revisan puntualmente durante la inspección

El DMV exige controles sobre distintos componentes esenciales, entre ellos:

Frenos

Luces y señalización

Neumáticos

Emisiones contaminantes

Sistemas de seguridad del vehículo

Las multas y sanciones para todos los que postergaron este trámite

Postergar la inspección puede implicar: