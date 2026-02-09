El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) confirmó que intensificará los controles viales y revisará vehículo por vehículo para verificar que todos los conductores hayan cumplido con un requisito obligatorio. Quienes circulen con el trámite vencido o sin completar se exponen a multas inmediatas y posibles sanciones adicionales. En Nueva York, todos los vehículos registrados deben pasar una inspección anual de seguridad. Este control revisa frenos y sistema de dirección, luces y señalización, neumáticos y suspensión, cinturones de seguridad y emisiones contaminantes en algunos casos. No completar la inspección puede derivar en: Además de la inspección de seguridad vehicular, en Estados Unidos, y en estados como Nueva York, hay otros trámites del DMV que, si están vencidos o incompletos, pueden derivar en multas e incluso sanciones mayores.