El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) anunció que se intensificarán los controles viales y las autoridades revisarán coche por coche para verificar que todos los vehículos tengan al día un importante tramite obligatorio. Quienes lo hayan postergado podrían recibir multas inmediatas y otras sanciones al ser detenidos en operativos de control. En Nueva York, todos los vehículos deben pasar una inspección anual de seguridad. Este control verifica frenos, luces, neumáticos, cinturones y otros sistemas esenciales. Una vez aprobada, el conductor recibe un sticker que debe colocarse en el parabrisas. Circular con la inspección vencida o sin el comprobante visible constituye una infracción. Retrasar la inspección puede derivar en: