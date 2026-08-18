Pagar las facturas de luz y gas puede convertirse en un desafío para muchos hogares cuando los ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos mensuales.

El Gobierno de Estados Unidos cuenta con una iniciativa que puede ayudar a cubrir parte de estos costos energéticos y que contempla diferentes situaciones familiares.

El programa que ayuda a pagar la luz y el gas

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) es una iniciativa que ofrece asistencia para afrontar determinados gastos relacionados con la energía.

Según USAGov, el programa puede brindar ayuda para pagar facturas de:

Electricidad.

Gas.

Gastos asociados con la calefacción.

Costos vinculados al aire acondicionado.

A su vez, LIHEAP puede brindar servicios de emergencia cuando un hogar atraviesa una crisis energética.

La asistencia se administra a través de los estados y las condiciones pueden variar según el lugar de residencia.

Por eso, una persona que cumple los requisitos en un estado no necesariamente tendrá exactamente las mismas condiciones que otra que vive en una jurisdicción diferente.

¿Quiénes pueden recibir la ayuda para pagar la luz y el gas?

El principal criterio está relacionado con los ingresos del hogar, aunque no es el único factor que puede determinar la elegibilidad.

Según la información oficial, los requisitos pueden variar según el estado o territorio. En términos generales, las autoridades pueden analizar:

Ingresos totales del hogar.

Cantidad de personas que viven en la vivienda.

Estado o territorio de residencia.

Necesidad de asistencia para afrontar los gastos de energía.

Situación migratoria o ciudadanía , cuando corresponda.

Recursos o bienes del hogar, dependiendo de las reglas locales.

Los límites y requisitos no son idénticos en todos los estados. Las autoridades determinan los criterios dentro de los parámetros federales establecidos para el programa.

Por ese motivo, una familia que cumple con el límite de ingresos en un estado no necesariamente tendrá exactamente las mismas condiciones en otro.

Qué documentos pueden pedir al solicitar LIHEAP

La documentación requerida también puede cambiar según el lugar de residencia. Sin embargo, el Gobierni puede solicitar comprobantes que permitan verificar la situación económica y energética del hogar.

Entre los documentos que pueden ser necesarios se encuentran:

Comprobantes de ingresos de los integrantes del hogar.

Información sobre las personas que viven en la vivienda.

Factura de electricidad, gas o calefacción .

Datos de la cuenta del servicio.

Documentación de identidad o residencia, cuando corresponda.

Comprobantes relacionados con otros beneficios públicos, si el estado los utiliza para determinar la elegibilidad.

Por eso, es recomendable reunir la documentación antes de comenzar el trámite y consultar a la agencia local cuáles son los requisitos exactos.

¿Qué pasa si una familia no puede pagar la factura?

LIHEAP no solamente contempla la asistencia para afrontar los costos habituales de energía. El programa también puede intervenir ante crisis energéticas.

USAGov aclara que cada estado establece sus propias reglas sobre cuándo una compañía puede o no cortar el suministro.

Estas normas pueden depender de factores como el clima de la zona, la edad de los integrantes, la existencia de una discapacidad y el tipo de empresa que presta el servicio.

Por eso, una familia que recibe una notificación de corte debería consultar rápidamente cuáles son las protecciones disponibles en su estado.