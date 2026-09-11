Las infracciones de tránsito en Estados Unidos pueden significar y derivar en consecuencias más graves que solo multas. Cada Estado tiene distintas agencias y sistemas que ayudan a identificar a los conductores de riesgo y sancionarlos.

Illinois, Texas, California, Nueva York y Florida mantienen diferentes criterios cuando se trata de sancionar a un conductor por acumulación de infracciones y reincidencias. Mientras algunos utilizan un sistema de puntos, otros consideran principalmente la cantidad y gravedad de las infracciones cometidas.

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En Illinois se utiliza un sistema de puntos que suma una determinada cantidad al historial de conducción y es regulado por la Secretaría de Estado. Cuando los conductores de 21 años o más acumulan desde tres infracciones de tránsito con puntos dentro de un periodo de 12 meses, se puede activar una revisión para determinar el tipo de sanción.

Cuando el Gobierno decide suspender la licencia de conducir, la duración depende de la cantidad de puntos y de los antecedentes. Para un conductor sin suspensiones recientes, una suspensión cuando se llega a acumular 15 puntos o más. Los casos más graves y puntajes más altos suelen terminar en una revocación.

En Texas, las infracciones pueden quedar reflejadas a través de puntos en el historial del conductor. Imagen ilustrativa ChatGPT

Dallas suspende el carnet de conducir a quienes cometan estas infracciones, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas

En Texas, las infracciones pueden quedar reflejadas a través de puntos en el historial del conductor. Una infracción de tránsito común que no provoque un accidente suma 2 puntos, mientras que una falta que termina en una colisión puede agregar 3 puntos. Entre las conductas más riesgosas se encuentran el exceso de velocidad, los cambios de carril inseguros y no utilizar correctamente la luz de giro.

La acumulación reiterada de infracciones puede poner en riesgo el derecho a conducir, ya que cometer alrededor de cuatro o más infracciones de tránsito dentro de un año puede derivar en la suspensión del permiso de conducir.

Los Ángeles quitará el permiso de conducir a las personas que violen del Código de Vehículos de California

California se rige por el Código de Vehículos y el Sistema de Tratamiento de Conductores Negligentes (NOTS) para identificar a quienes acumulan infracciones y participan de accidentes relacionados a su conducción.

En el caso de una licencia regular, un conductor se considere negligente cuando alcanza:

4 puntos en 12 meses

6 puntos en 24 meses

8 puntos en 36 meses

Cada vez que llega a un límite, el DMV puede imponer un año de supervisión en el que se incluyen seis meses de suspensión de la licencia.

Cada vez que llega a un límite, el DMV puede imponer un año de supervisión en el que se incluyen seis meses de suspensión de la licencia. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Nueva York retiene y revoca el derecho a conducir a las personas que incurran en este puntaje

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York asigna puntos dependiendo de la gravedad de la infracción en la escala del sistema que estable el estado. Entre las faltas que más incrementan el registro aparecen el exceso de velocidad, la conducción imprudente y el uso del teléfono o de dispositivos electrónicos al volante . Además, alcanzar 6 puntos dentro de 18 meses ya obliga al conductor a pagar la tarifa de evaluación de responsabilidad del conductor.

El límite que se debe alcanzar para que suspendan un permiso de conducir es de 11 puntos dentro de un período de 24 meses. Cuando se llega a esa cantidad o se la supera, el DMV notifica al conductor que su licencia será suspendida. Algunas infracciones graves, además, pueden provocar una suspensión o revocación independientemente del total acumulado.

Miami suprime las licencias a los conductores que cometan estas infracciones de tránsito según el Estatuto de Florida

Florida también posee un sistema progresivo de puntos. El Estatuto Estatal establece suspensiones de:

Hasta 30 días al acumular 12 puntos en 12 meses.

Hasta tres meses cuando se alcanzan 18 puntos en 18 meses.

Hasta un año si se suman 24 puntos dentro de 36 meses.

La cantidad asignada depende de la infracción:

La conducción temeraria suma 4 puntos

Abandonar el lugar de un choque con daños materiales puede sumar 6 puntos.