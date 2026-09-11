En California, las disposiciones para la renovación de la licencia de conducir se modifican al alcanzar cierta edad.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) indica que los adultos mayores que retrasen el proceso podrían perder la opción de renovar de acuerdo con el sistema convencional y enfrentar limitaciones adicionales.

Cambios en las licencias: los adultos mayores de esta edad no podrán renovarlas de la manera habitual

En California, los conductores de 70 años o más están sujetos a nuevas regulaciones:

Deben acudir personalmente a una oficina del DMV

a una oficina del DMV Deben renovar su licencia cada 5 años

Pueden estar sujetos a evaluaciones adicionales, dependiendo del caso

A diferencia de otros grupos etarios, aquellos en este rango de edad no pueden finalizar el proceso en su totalidad a través de medios digitales.

Se despide la licencia de conducir para las personas mayores: no podrán renovarla como siempre y deben cumplir un nuevo requisito

Cómo llevar a cabo la renovación de la licencia de conducir en el estado de California

Los conductores mayores de 70 años en California deben:

Programar una cita en el DMV. Presentarse personalmente en la fecha asignada. Completar el formulario de renovación. Realizar el examen de visión. Pagar la tarifa correspondiente.