Uber anunció una fuerte reducción de su plantilla en Estados Unidos y miles de trabajadores perderán sus empleos como parte de una nueva reestructuración interna. La compañía confirmó el recorte de aproximadamente 3.300 puestos de trabajo, una cifra equivalente al 10% de su plantilla corporativa.

La decisión representa la mayor ronda de despidos de la empresa desde los recortes realizados durante la pandemia y llega mientras Uber busca reducir sus niveles de gestión, simplificar su estructura y concentrar sus recursos en sus principales áreas de crecimiento.

La medida alcanza a empleados de diferentes áreas de la compañía y forma parte de un proceso de reorganización que también contempla cambios en los equipos directivos. Uber sostiene que la nueva estructura permitirá acelerar la toma de decisiones y reducir tareas administrativas que se superponen.

Uber despide a 3.300 trabajadores en una nueva reestructuración

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, comunicó que la empresa eliminará aproximadamente 3.300 puestos corporativos, lo que representa cerca del 10% de su fuerza laboral.

Uno de los principales objetivos es reducir las capas jerárquicas dentro de la compañía. Según los detalles de la reestructuración, Uber prevé disminuir en alrededor de 20% la cantidad de gerentes y reducir la cantidad de equipos pequeños que requieren estructuras de supervisión propias.

La compañía también planea fusionar determinados equipos y reorganizar distintas áreas relacionadas con ingeniería, ciencia y servicios de reparto. La intención es que los trabajadores tengan equipos más grandes y estructuras internas menos fragmentadas.

Los despidos forman parte de una estrategia global de Uber y no implican que todos los conductores de la plataforma vayan a perder su fuente de ingresos. La reducción anunciada corresponde principalmente a puestos corporativos de la compañía.

Por qué Uber decidió despedir a miles de empleados

La empresa argumentó que necesita simplificar su estructura corporativa y eliminar niveles innecesarios de gestión para operar con mayor eficiencia.

La decisión también se produce en un momento de importantes cambios dentro del sector del transporte. Uber está aumentando sus inversiones en tecnología vinculada con los vehículos autónomos y los robotaxis, un mercado en el que compite con compañías como Waymo y otros desarrolladores de tecnología de conducción autónoma.

Uber anunció una fuerte reducción de su plantilla y miles de trabajadores perderán sus empleos como parte de una nueva reestructuración interna. Shutterstock

La compañía tiene previsto destinar más de 10.000 millones de dólares a alianzas relacionadas con vehículos autónomos, mientras busca posicionarse en un mercado que podría transformar el negocio tradicional de transporte mediante aplicaciones.

A pesar de los despidos, Uber llega a esta reestructuración con resultados financieros positivos. Durante el segundo trimestre de 2026, la empresa registró un incremento del 12% en sus ingresos y del 29% en sus beneficios, según los datos difundidos tras sus últimos resultados.

Los despidos de Uber no se deben únicamente a la inteligencia artificial

Los recortes se producen en un contexto en el que numerosas empresas tecnológicas están reduciendo sus plantillas debido a la incorporación de inteligencia artificial y automatización.

Sin embargo, Uber presentó esta ronda de despidos principalmente como una reorganización de su estructura interna. La compañía busca reducir la burocracia, eliminar funciones superpuestas y hacer que los equipos puedan tomar decisiones con mayor rapidez.

La empresa ya había realizado otro recorte durante 2026. En junio, Uber redujo aproximadamente un 23% de su división People and Places, que incluye áreas como recursos humanos y reclutamiento. En ese caso, la reducción representó menos del 1% de la plantilla total de la compañía.

La nueva medida de septiembre es considerablemente mayor y afecta a aproximadamente 3.300 empleados, por lo que constituye uno de los mayores procesos de reducción de personal de Uber en los últimos años.

Uber apuesta por robotaxis, reparto y nuevas áreas de crecimiento

Mientras elimina miles de puestos, Uber continúa destinando recursos a sectores que considera estratégicos para el futuro.

La compañía busca fortalecer su negocio tradicional de transporte y reparto, al mismo tiempo que aumenta su participación en el desarrollo de servicios vinculados con robotaxis y vehículos autónomos.

Uber también avanzó en una operación de aproximadamente 14.800 millones de dólares para adquirir Delivery Hero, con la intención de ampliar su presencia internacional en el negocio de entregas.

La estrategia refleja una transformación del modelo de negocio de la compañía: mientras reduce puestos corporativos y niveles de administración, busca concentrar inversiones y recursos en las áreas que considera con mayor potencial de crecimiento.