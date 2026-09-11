El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos contempla un beneficio tributario para las familias con hijos que cumplan con los requisitos establecidos para el Child Tax Credit (CTC) y su parte reembolsable, el Additional Child Tax Credit (ACTC). De reunir las condiciones, el crédito puede representar hasta 1,700 por hijo mediante el ACTC.

De esta forma, quienes tengan dos hijos que califiquen podrían acceder a un máximo de 3,400 dólares a través de la parte reembolsable.

Para solicitarlo, los hijos y otros dependientes deben ser informados en el Formulario 1040 y presentar el Schedule 8812 correspondiente.

Quiénes pueden acceder al crédito por hijos de IRS

Para calificar para el Child Tax Credit tanto el contribuyente como cada hijo debe contar con un número del Seguro Social de Estados Unidos.

IRS podrá pagar 3,400 dólares a quienes cumplan estos requisitos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para declaraciones pendientes y correspondientes al año fiscal 2025, además, el hijo debe

Tener menos de 17 años al finalizar el año fiscal

Ser hijo, hija, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano u otro de los familiares contemplados por el IRS, o descendiente de ellos

No haber proporcionado más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal

Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal

Ser declarado como dependiente

No presentar una declaración conjunta, salvo determinadas excepciones relacionadas con el reembolso de impuestos retenidos o pagos estimados

Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente

Este crédito tiene un valor de hasta 2,200 dólares por hijo calificante, mientras que la parte del reembolso es de 1,700 por hijo.

Quiénes pueden recibir los 3,400 dólares en su cuenta bancaria

Cuando se tienen dos hijos y puede reclamarse el máximo por cada uno, IRS depositará 3,400 dólares.