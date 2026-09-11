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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos contempla un beneficio tributario para las familias con hijos que cumplan con los requisitos establecidos para el Child Tax Credit (CTC) y su parte reembolsable, el Additional Child Tax Credit (ACTC). De reunir las condiciones, el crédito puede representar hasta 1,700 por hijo mediante el ACTC.
De esta forma, quienes tengan dos hijos que califiquen podrían acceder a un máximo de 3,400 dólares a través de la parte reembolsable.
Para solicitarlo, los hijos y otros dependientes deben ser informados en el Formulario 1040 y presentar el Schedule 8812 correspondiente.
Quiénes pueden acceder al crédito por hijos de IRS
Para calificar para el Child Tax Credit tanto el contribuyente como cada hijo debe contar con un número del Seguro Social de Estados Unidos.
Para declaraciones pendientes y correspondientes al año fiscal 2025, además, el hijo debe
- Tener menos de 17 años al finalizar el año fiscal
- Ser hijo, hija, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano u otro de los familiares contemplados por el IRS, o descendiente de ellos
- No haber proporcionado más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal
- Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal
- Ser declarado como dependiente
- No presentar una declaración conjunta, salvo determinadas excepciones relacionadas con el reembolso de impuestos retenidos o pagos estimados
- Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente
Este crédito tiene un valor de hasta 2,200 dólares por hijo calificante, mientras que la parte del reembolso es de 1,700 por hijo.
Quiénes pueden recibir los 3,400 dólares en su cuenta bancaria
Cuando se tienen dos hijos y puede reclamarse el máximo por cada uno, IRS depositará 3,400 dólares.
Para obtener el CTC completo por cada hijo, el ingreso anual no debe superar los 200,000 dólares o el doble si se presenta en conjunto.