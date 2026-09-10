Viajar al exterior no consiste solo en comprar un boleto de avión y presentar el pasaporte para abordar. Cada territorio establece sus propios controles migratorios, requisitos documentales y condiciones de admisión.

España, El Salvador y Puerto Rico aplican sistemas diferentes y cuentan con autoridades específicas para verificar que los pasajeros cumplan con los requisitos necesarios para permitir el ingreso.

¿Qué exige cada territorio para permitir el ingreso?

España, El Salvador y Puerto Rico cuentan con requisitos migratorios diferentes para permitir el ingreso de extranjeros.

España, por su parte, tiene a la Policia Nacional que controla a los que llegan desde el exterior y pueden exigir un pasaporte o documento de viaje válido. Dependiendo de la nacionalidad, también se deberá tramitar una visa, y las autoridades podrían solicitar que se justifique el motivo de viaje, y se demuestres pruebas de solvencia económica como reservas de alojamiento.

En El Salvador, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) controla el ingreso de pasajeros extranjeros y exige un pasaporte con 6 meses restantes de vigenicia y en buen estado . La necesidad de presentar una visa depende del país de origen del viajero, por lo que algunos pasajeros pueden entrar sin ella, mientras que otros necesitan una visa consular, consultada o un permiso especial de ingreso.

En Puerto Rico, al ser un territorio de Estados Unidos , el ingreso internacional se rige por las normas migratorias federales estadounidenses, bajo control de los agentes de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los pasajeros internacionales deben presentar un pasaporte con al menos 6 meses de vigencia y una visa o una autorización ESTA si califican para el Visa Waiver Program.

En Puerto Rico, al ser un territorio de Estados Unidos, el ingreso internacional se rige por las normas migratorias federales estadounidenses, bajo control de U.S. Customs and Border Protection (CBP). Chat GPT / Elcronistausa

¿Cómo afectan estas medidas a los pasajeros?

Debido a las diferentes exigencias que se pueden encontrar en cada país, los pasajeros deben revisar las condiciones específicas para cada destino antes de viajar.

Además, los requisitos no dependen únicamente del destino final. Una escala internacional puede someter al pasajero a normas de tránsito o ingreso de un tercer país , incluso cuando no tenga previsto permanecer allí.

Recomendaciones pre-viaje: lo que tienes que investigar antes de viajar a cualquier destino

Antes de comprar el pasaje o iniciar el viaje, conviene verificar qué documento de viaje exige el destino, cuál debe ser su vigencia y si se necesita visa, autorización electrónica o permiso previo.

También es importante revisar cuánto tiempo se permite permanecer como turista y si existen condiciones especiales según el propósito del viaje.

El pasajero debería comprobar además si pueden solicitarle pasaje de regreso, reserva de alojamiento, carta de invitación, comprobantes de fondos, seguro de viaje o certificados sanitarios.

También hay que revisar por separado los requisitos de los países de tránsito, especialmente cuando existen escalas internacionales.