En el estado de California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) utiliza el Sistema de Tratamiento para Operadores Negligentes (NOTS) para identificar y sancionar a los conductores que acumulen una determinada cantidad de puntos por conducción riesgosa.

Se emiten una serie de cartas de advertencia y sanciones progresivas contra la licencia de conducir a todos los conductores mayores de 18. La cantidad de puntos asignados varía en función del tipo de infracción.

¿Qué establece el Código de Vehículos de California sobre acumular infracciones?

De acuerdo a la sección 12810 del Código de Vehículos de California determina cuántos puntos se asignan de acuerdo a las distintas infracciones. Estas, quedan registradas en el historial de conducción.

Las condenas relacionadas con la operación de un vehículo reciben 1 punto, mientras que determinadas conductas consideradas más graves reciben 2 puntos. Entre las más graves se encuentran:

Conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Conducción temeraria.

Abandonar el lugar un accidente.

Conducir a más de 100 MPH.

Determinadas infracciones relacionadas con carreras o maniobras riesgosas.

El DMV usa posteriormente la cantidad acumulada de puntos dentro de periodos específicos para aplicar distintas etapas en el NOTS.

El DMV usa posteriormente la cantidad acumulada de puntos dentro de periodos específicos para aplicar distintas etapas en el NOTS. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Cuántos puntos se asignan a quienes exceden la velocidad permitida?

La cantidad depende de la infracción, y de acuerdo a lo que se establece en la sección 22348(a) se recibe 1 punto en el registro del conductor. Existe una diferencia importante cuando la velocidad supera las 100 MPH, se asignan 2 puntos.

En una primera condena, se puede imponer una multa de hasta 500 dólares y inhabilitar la licencia de conducir por hasta 30 días.

¿Quiénes se consideran conductores negligentes en California?

El DMV puede considerar a una persona como operador negligente (prima facie negligent operator) cuando alcanza determinados niveles de puntos dentro de su historial.

Para los conductores alcanzados por el esquema general, los umbrales que activan un probation (periodo de supervisión del conductor) son:

4 puntos en 12 meses.

6 puntos en 24 meses.

8 puntos en 36 meses.