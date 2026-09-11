Oficial | Por orden de la Ley de Tránsito revisarán licencia por licencia y suspenderán a los conductores que acumulen estas faltas.

La normativa vigente de la Ciudad de México contempla sanciones para los conductores que acumulen infracciones.

La Ley de Movilidad prevé la suspensión temporal cuando una persona acumula tres infracciones en un año. Además, existen casos específicos que pueden llevar a la cancelación definitiva de la licencia.

Cuándo pueden suspender una licencia en la CDMX

El artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que la autoridad puede suspender temporalmente una licencia o permiso por un periodo de seis meses a tres años.

Esta medida puede aplicarse cuando el conductor:

Acumula tres infracciones a la ley o sus reglamentos durante un año.

Provoca daños a terceros o a sus bienes y no los repara.

Es sancionado por primera vez por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos .

Reincide por segunda ocasión, en un periodo menor a tres años, por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

La duración de la suspensión depende de la causa y de lo que determine la autoridad conforme al procedimiento correspondiente.

Cuándo pueden cancelar la licencia de forma definitiva

La cancelación no ocurre por cualquier multa ni por una infracción aislada. El artículo 67 de la Ley de Movilidad contempla supuestos específicos para retirar la licencia de manera definitiva.

Entre ellos se encuentran:

Recibir una segunda sanción por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos dentro de un año.

Recibir una tercera sanción por la misma causa dentro de un periodo de tres años.

Cometer una infracción bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas .

Ser sancionado en dos ocasiones con la suspensión de la licencia.

Presentar documentos falsos o alterados para obtener el permiso.

Provocar, por negligencia o falta de cuidado, un hecho de tránsito que cause la muerte o lesiones que pongan en riesgo la vida.

Confirmado por el Artículo 68: el Gobierno suspenderá la licencia de conducir a quienes se encuentren en esta lista de infracciones en CDMX ChatGPT + Canva

En los casos de transporte público, privado de pasajeros o de carga, la cancelación puede proceder desde la primera sanción por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

Cómo funciona el sistema de puntos

El Reglamento de Tránsito también contempla un sistema de puntos de penalización. De acuerdo con su artículo 66, las licencias para conducir se cancelan al acumular 12 puntos.

Los puntos se asignan según la infracción cometida y pueden registrarse con los datos de la licencia cuando la boleta identifica al conductor. En el caso de algunas infracciones detectadas mediante sistemas tecnológicos, la sanción puede asociarse directamente a la matrícula del vehículo.

Cada punto tiene una vigencia de un año a partir de la fecha en que se expide la boleta. La reexpedición de una licencia cancelada por esta causa puede solicitarse después de tres años, conforme a las condiciones previstas en el reglamento.

Qué ocurre durante una infracción

Cuando un agente detiene a un conductor, debe identificarse y explicar el motivo de la intervención. También debe informar la conducta infractora, mostrar el artículo aplicable y señalar la sanción correspondiente.

El conductor puede tener que presentar:

Licencia o permiso para conducir .

Tarjeta de circulación .

Póliza de seguro, cuando corresponda.

La infracción debe quedar asentada en una boleta oficial, con datos como la fecha, la hora, el lugar, la matrícula, la conducta cometida y la identificación del agente.

El Reglamento señala que las multas deben pagarse dentro de un plazo de 30 días naturales contados desde la notificación. En ciertos supuestos, como conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos, el personal puede retener la licencia y dar aviso a la autoridad competente.

Imagen sugerida: agente de tránsito de la Ciudad de México revisando documentos de un conductor.

La revisión de documentos forma parte del procedimiento previsto para sancionar infracciones de tránsito. Imagen: archivo.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Una multa no significa por sí sola que la licencia será suspendida o cancelada. La consecuencia depende del tipo de falta, el número de infracciones acumuladas, el periodo en que ocurrieron y si existe reincidencia.

También es importante distinguir entre una suspensión temporal, una cancelación definitiva y la acumulación de puntos de penalización. Son medidas diferentes y cada una tiene requisitos y efectos propios.

Los conductores pueden conservar la boleta, revisar los datos registrados y utilizar los canales oficiales de la Ciudad de México para consultar multas, puntos y el estado de su licencia.