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El pasaporte estadounidense es un documento clave para todos los ciudadanos con intención de realizar viajes internacionales, pero también para quienes lo utilizan como alternativa aprobada por la Real ID para identificarse dentro del país.
En ese sentido, el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial la lista de Ferias de Aceptación de Pasaportes en Nueva York, Texas, Florida e Illinois para quienes tengan que obtener su ejemplar desde cero durante septiembre, pero no puedan asistir a los horarios y días convencionales de atención.
Tramitar el pasaporte en Nueva York, Texas Florida e Illinois durante septiembre
De acuerdo con lo informado por el Departamento de Estado, las locaciones disponibles en septiembre en estos estados son las siguientes
Nueva York
Worcester Fire Department (36 Church St), Worcester, NY
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 9am–1pm
- ¿Se requiere cita?: No
Williston Park Library (494 Willis Ave, Unit B), Williston Park, NY
- Día: martes 22 de septiembre
- Horario: 4pm–7pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Texas
Jones Creek Ranch Park (7714 FM 359 Rd), Richmond, TX
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 10am–2pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Liberty Post Office (1515 Sam Houston St), Liberty, TX
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 9am–3pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Bowers Civic Center (3401 Cultural Center Dr), Port Arthur, TX
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 9am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Desoto Public Library (211 E Pleasant Run Rd, Unit C), Desoto, TX
- Día: sábado 26 de septiembre
- Horario: 9am–1pm
- ¿Se requiere cita?: No
South Houston Post Office (315 N Allenen Genoa Rd), South Houston, TX
- Día: sábado 26 de septiembre
- Horario: 8am–1pm
- ¿Se requiere cita?: No
Florida
USPS Snapper Creek Branch (11000 SW 104th St), Miami, FL
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 1pm–6pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Downtown Boynton Beach Post Office (217 Seacrest Blvd), Boynton Beach, FL
- Día: sábado 26 de septiembre
- Horario: 9am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Illinois
Morrison-Talbott Library (215 Park St), Waterloo, IL
- Día: viernes 11 de septiembre
- Horario: 9am–3pm
- ¿Se requiere cita?: No
Glen Ellyn Public Library (400 Duane St), Glen Ellyn, IL
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 9:30am–3:30pm
- ¿Se requiere cita?: No
Bryon Public Library District (100 S Washington St), Byron, IL
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 10am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Fairmont City Community Center (4001 Cookson Rd), Fairmont, IL
- Día: martes 15 de septiembre
- Horario: 9am–4pm
- ¿Se requiere cita?: No
Litchfield Public Library (1205 South State St), Litchfield, IL
- Día: martes 15 de septiembre
- Horario: 10am–4pm
- ¿Se requiere cita?: No
Fairmont City Community Center (4001 Cookson Rd), Fairmont, IL
- Día: sábado 19 de septiembre
- Horario: 8am–12pm
- ¿Se requiere cita?: No
Latzer Memorial Public Library (1001 9th St), Highland, IL
- Día: viernes 25 de septiembre
- Horario: 9am–3pm
- ¿Se requiere cita?: No
Cuáles son los documentos necesarios para poder tramitar el pasaporte americano de esta manera
Para realizar la gestión es esencial presentar la siguiente documentación y cumplir todas las instancias enumeradas a continuación
- Completar el formulario DS-11
- Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo)
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)
Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.