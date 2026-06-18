Brasil, Colombia y Estados Unidos mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida de visitantes que todos deben conocer para evitar cualquier inconveniente con las autoridades migratorias y con las diferentes aerolíneas.

El pasaporte es un punto clave en ese sentido, dado que conocer las exigencias de cada nación permite verificar de forma previa que esta identificación internacional se encuentre en condiciones -de acuerdo a cada caso-. Cuando no es así , el chequeo previo se convierte en una oportunidad para renovarlo y ahorrar contratiempos.

Requisitos de pasaporte que Brasil exige a todos los viajeros para ingresar y salir del país

Brasil exige a todos los viajeros la presentación de un pasaporte completamente en vigencia para visitar el país.

Para las naciones que forman parte del Mercosur, la presentación del pasaporte se exime, pero debe presentarse una tarjeta física de identidad emitida sí o sí en los últimos 10 años y cuya fotografía permita identificar al titular con facilidad.

Si se viaja por cualquier otro motivo que no sea turismo, la presentación del pasaporte es obligatoria.

Contar con un pasaporte en vigencia es fundamental para visitar destinos internacionales.

Requisitos de pasaporte que Colombia exige a todos los viajeros para ingresar y salir del país

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores especifica que todos los extranjeros visitantes deben mostrar alguno de los documentos enumerados a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Requisitos de pasaporte que Estados Unidos exige a todos los viajeros para ingresar y salir del país

Estados Unidos, por su parte, exige a todos los viajeros la presentación de un documento completamente vigente durante toda la estadía prevista en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Otros puntos que todas las autoridades revisarán

Antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades verificarán que el viajero disponga de