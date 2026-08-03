La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7444 este lunes, 3 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.43%.

La Libra esterlina muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.08% y en el último año acumuló -0.55%, señalando debilidad reciente más marcada que el descenso anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 6.10%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 6.04%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina se presenta en una tendencia positiva, marcada por un dato de 1 igual a 3. Esto indica que ha habido un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores, lo que genera optimismo en los mercados. En contraste, los días previos se habían observado fluctuaciones, pero hoy la situación ha dado un giro favorable.

Este aumento sugiere que factores económicos, como un fortalecimiento de los indicadores del Reino Unido, han influido positivamente en la confianza hacia la Libra esterlina. Sin embargo, es importante monitorizar la continuación de esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 3 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.