El Congreso de los Estados Unidos confirmó que, a partir de diciembre de 2026, el registro selectivo militar dejará de depender de un trámite voluntario y pasará a ser automático para los varones que cumplen 18 años.

La medida, ya en marcha, alcanza a ciudadanos estadounidenses y a varones inmigrantes de entre 18 y 26 años, según el sistema federal Selective Service System (SSS).

El cambio no crea una obligación nueva, ya que el registro selectivo existe desde 1980. Lo que se modifica es el mecanismo: en lugar de que cada joven se inscriba por su cuenta, el sistema usará bases de datos federales —como las de la Seguridad Social— para registrarlo de forma directa dentro de los 30 días posteriores a su cumpleaños número 18.

¿Qué significa el registro selectivo y a quién obliga?

El registro selectivo no implica un llamado inmediato a las armas. Se trata de una base de datos que el Gobierno podría usar únicamente si el Congreso y el presidente autorizan un reclutamiento en caso de emergencia nacional, algo que no ocurre desde 1973.

La obligación recae sobre varones ciudadanos y sobre inmigrantes varones de 18 a 26 años, incluidos quienes tienen residencia permanente, son refugiados, solicitantes de asilo o se encuentran de forma indocumentada en el país. Quedan exentos quienes están en Estados Unidos con visas no migrantes, como estudiantes internacionales o diplomáticos.

Entre los casos contemplados por el sistema federal se incluyen:

Ciudadanos varones de 18 a 25 años

Inmigrantes varones con residencia permanente, asilo o refugio

Indocumentados varones dentro del rango de edad

Veteranos y reservistas, aunque ya hayan prestado servicio

La obligación recae sobre varones ciudadanos y sobre inmigrantes varones de 18 a 26 años.

¿Qué pasa si un joven no se registra?

No registrarse a tiempo tiene consecuencias concretas más allá de lo militar. La falta de inscripción puede dejar a un joven sin acceso a empleos federales, ayuda financiera estudiantil estatal, programas de capacitación laboral y, en el caso de inmigrantes, hasta afectar su trámite de ciudadanía.

La ley federal considera la falta de registro un delito, con una multa de hasta u$s 250.000 y pena de cárcel de hasta cinco años. Quienes superan los 26 años sin haberse registrado ya no pueden hacerlo, aunque pueden iniciar un reclamo si buscan recuperar beneficios vinculados al sistema.