En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 3 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3227.48. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.77%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 0.51%, mientras que en el último año cayó -13.06%, lo que indica una mejora reciente pese a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 20.77%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que este número es superior al 13.32% de volatilidad anual registrada.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Esta subida sugiere un fortalecimiento de la moneda a lo largo de este periodo.

En contraste, la tendencia de los días anteriores indicaba un comportamiento más fluctuante, lo que generaba incertidumbre en el mercado. Este cambio reciente podría reflejar factores económicos favorables que han influido en la confianza de los inversores.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 3 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.