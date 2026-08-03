En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 57.83 este lunes, 3 de agosto de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.28% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano mostró un leve descenso (-0.29%) y en el último año acumula una caída más pronunciada (-9.36%), sugiriendo una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se ha situado en un 5.59%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.42% que ha tenido en el último año.

En el día 1, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento constante de la moneda en comparación con los días anteriores.

Por otro lado, la percepción en el mercado es de optimismo, lo que sugiere que la apreciación del Peso podría continuar, impulsada por factores económicos favorables. Es importante monitorear esta tendencia para entender su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 3 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.