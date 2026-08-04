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El cumplimiento tributario en los Estados Unidos puede acarrear implicaciones más extensas en el caso de parejas casadas.

La presentación conjunta de impuestos ofrece beneficios, sin embargo, también conlleva responsabilidades compartidas que pueden influir directamente en el patrimonio de ambos.

Las parejas casadas asumen la responsabilidad conjunta de las declaraciones fiscales.

Cuando una pareja presenta impuestos en conjunto:

Ambos son responsables por la totalidad de la deuda

por la totalidad de la deuda No importa quién generó el ingreso o el error

El IRS puede reclamar el monto completo a cualquiera de los dos

El IRS puede reclamar el monto completo a cualquiera de los dos Fuente: Shutterstock Shutterstock

El procedimiento esencial que toda pareja debe realizar sin dilación

Retrasar o no presentar la declaración conjunta implica:

Multas por incumplimiento

Intereses sobre la deuda acumulada

Activación de procesos de control

El inconveniente se agrava con cada retraso en la regularización.

IRS se hace con el control de las cuentas bancarias y propiedades de estas parejas unidas en matrimonio.

Si la deuda no se paga ni se regulariza, el IRS puede proceder con acciones tales como:

Congelamiento de cuentas bancarias

Embargo de salarios

Intervención sobre propiedades y vehículos

Incluso las propiedades individuales pueden verse impactadas.