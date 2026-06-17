La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que los menores de 18 años no necesitan presentar pasaporte ni ningún otro documento de identificación para volar dentro de Estados Unidos. La medida aplica a todos los vuelos nacionales y no requiere ningún trámite adicional por parte de las familias.

El resto de los pasajeros sí debe acreditar una identificación que cumpla con los estándares Real ID, como el pasaporte estadounidense o una licencia de conducir válida. La TSA aclaró además que los menores no acompañados que califiquen para TSA PreCheck son la excepción: en ese caso, sí deben mostrar una identificación válida para acceder al control acelerado.

¿Quiénes no necesitan pasaporte ni documentos para volar en junio 2026?

Quedan exentos quienes nacieron entre 2009 y 2026, es decir, todos los menores de 18 años al momento del vuelo. La TSA no diferencia por edad dentro de ese rango: el beneficio aplica desde bebés hasta adolescentes de 17 años.

Años de nacimiento exentos

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

La exención es automática y no depende de presentar ningún certificado de nacimiento en el aeropuerto. Sin embargo, los menores no acompañados que viajen con TSA PreCheck deben mostrar identificación válida para ese control específico.

Quedan exentos quienes nacieron entre 2009 y 2026, es decir, todos los menores de 18 años al momento del vuelo. Shutterstock

¿Qué documentos necesita el resto de los pasajeros para volar?

Quienes superen los 18 años deben presentar una identificación vigente. La lista oficial incluye pasaporte de EE.UU., licencia de conducir mejorada, tarjeta de residente permanente y credenciales del Departamento de Defensa, entre otras.