En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6185 este lunes, 3 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.08%.

La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un avance de 2.23% en la última semana y una variación de 1.89% en el último año.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 13.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.20%.

Hoy la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que es una buena señal para la economía local.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere una recuperación y un fortalecimiento de la moneda.

Este aumento en la cotización puede ser indicativo de confianza en la economía guatemalteca y una posible atracción de inversión extranjera.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 3 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.