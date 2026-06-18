Para los que son locales y nacionales, se suele aceptar cualquier documentación que cumpla con RealID de la lista oficial de la TSA.

En Estados Unidos, los requisitos de viaje varían significativamente según el destino y el tipo de vuelo. Para los que son locales y nacionales, se suele aceptar cualquier documentación que cumpla con RealID de la lista oficial de la TSA.

Por otro lado, para quienes desean viajar a otros países, como pueden ser México, Cuba y Colombia por la gran cantidad de personas originarias de dichas regiones que viven en Estados Unidos, se debe presentar si o si un pasaporte que válido: es decir, que cumpla con determinados parámetros.

Se debe presentar si o si un pasaporte que válido: es decir, que cumpla con determinados parámetros. Imagen ilustrativa ChatGPT

Estados Unidos prohibe los viajes a México, Cuba y Colombia a todas las personas que hayan postergado este trámite: ¿Cómo debo presentar el pasaporte?

Para permitir los viajes al exterior, la Transportation Security Administration (TSA) exige a todos los viajeros que presenten un pasaporte vigente con al menos 6 meses de validez a partir de que arriban a su destino, además de estar en un buen estado físico sin manchas ni roturas y contar con páginas en blanco suficientes para sellos.

Adicionalmente, se podría solicitar la tramitación de visas o certificados de vacunación dependiendo del destino y del estatus legal de la persona a viajar.

Ingreso a México: las reglas para nativos y extranjeros

Para ingresar a México como turista te solicitarán:

Un pasaporte válido y vigente

Un boleto de regreso a tu país

Que completes la Forma Migratoria Múltiple (FMMd)

En el caso de ciudadanos estadounidenses o mexicanos, no necesitarán visa.

Ingreso a Cuba: las reglas para nativos y extranjeros

Para ingresar a Cuba las autoridades de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) exige que se viaje bajo una de las 12 categorías de licencias permitidas, obtener el visado obligatorio y completar los formularios de ingreso que correspondan. Esto sucede porque el turismo tradicional hacia este país latino sigue estando prohibido por leyes estadounidenses.

Adicionalmente, el pasaporte estadounidense debe encontrarse vigente. En el caso de cubanos con doble nacionalidad, recomiendan revisar las normativas de ingreso con pasaporte cubano.

Ingreso a Colombia: las reglas para nativos y extranjeros

Para ingresar a Colombia, se le exigirá que presente un pasaporte válido con una vigencia restante de al menos 6 meses desde que se ingresa al país.

Adicionalmente, las autoridades de Migración Colombia le solicitará que entregue también el Formulario Check-Mig: este se debe realizar de forma digital entre 72 y 1 hora antes del vuelo. Además, también podrían pedir que presente el boleto de vuelta hacia su país de origen.

En Estados Unidos, los requisitos de viaje varían significativamente según el destino y el tipo de vuelo. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Cómo renovar el pasaporte en Estados Unidos?

Las personas cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años, que recibieron el documento antes de cumplir 16 años o cuyo pasaporte fue perdido, robado o dañado, deberán solicitar un nuevo pasaporte en lugar de una renovación y realizar el trámite de forma presencial. Por otro lado, si ya tuviste un pasaporte de Estados Unidos y cumples los requisitos, puedes renovarlo por internet o por correo sin necesidad de acudir a una oficina.

Paso 1: comprobar si puedes renovarlo

La renovación está disponible para la mayoría de los adultos que ya tienen un pasaporte estadounidense. En general, el documento debe haber sido emitido cuando la persona tenía al menos 16 años, encontrarse en buen estado y haber sido expedido dentro de los últimos 15 años.

Paso 2: completar la solicitud

Quienes cumplan los requisitos deben llenar el Formulario DS-82, utilizado específicamente para las renovaciones. Este formulario puede completarse en línea e imprimirse o descargarse para llenarlo manualmente.

Paso 3: reunir la documentación

La solicitud debe ir acompañada del pasaporte más reciente, una fotografía que cumpla con los estándares oficiales y, en caso de haber cambiado de nombre, los documentos legales que acrediten esa modificación.

Paso 4: abonar las tarifas correspondientes

El Departamento de Estado cobra una tarifa por la renovación del pasaporte. El monto varía según se solicite únicamente el libro de pasaporte, la tarjeta de pasaporte o ambos documentos. También existen cargos adicionales para quienes elijan servicios acelerados.

Paso 5: presentar la solicitud

La renovación puede realizarse por correo o, para quienes cumplan determinados requisitos, mediante el sistema oficial de renovación en línea del Departamento de Estado. En ambos casos, es necesario seguir las instrucciones oficiales y enviar toda la documentación requerida.

Paso 6: seguir el estado del trámite

Una vez presentada la solicitud, los solicitantes pueden consultar el avance del proceso a través de las herramientas de seguimiento del Departamento de Estado. Allí se informa cuándo la documentación fue recibida, cuándo está siendo procesada y cuándo se envía el nuevo pasaporte.