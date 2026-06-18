En el estado de Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige a sus conductores que cumplan con las reglas de circulación legal.

En el estado de Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige a sus conductores que cumplan con las reglas de circulación legal dentro del territorio, entre las que se incluye mantener la cobertura del seguro de responsabilidad civil activo en todo momento.

Aunque parezca severo, unos pocos días sin que el vehículo esté con cobertura puede derivar en la suspensión de los registros, de licencias de conducir e incluso, en la retención de las matrículas. Esta medida afecta a todos, tanto a extranjeros como a ciudadanos legales y nativos.

Esta medida afecta a todos, tanto a extranjeros como a ciudadanos legales y nativos. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos revoca las licencias de conducir de todas las personas tengan este papel clave vencido: información importante sobre el seguro en Nueva York

Cuando el seguro se un vehículo se vence o se cancela, el DMV podrá suspender:

El registro del vehículo

Las placas

La licencia de conducir

Y adicionalmente, imponer multas y penalizaciones civiles. Esto puede suceder incluso si se trata de un auto que esté guardado: si tiene las placas, debe estar asegurado

Sanciones: ¿Qué castigos se aplican según el tiempo que se haya pasado sin cobertura?

El DMV calcula el periodo de suspensión de acuerdo al tiempo que el vehículo haya pasado si cobertura. Esto significa que si pasaron 45 días sin seguro, eso durará la suspensión.

Por otro lado, si se desea omitir la suspensión se puede pagar una multa civil, que se calcula también en función de los días que se pasaron sin estar asegurados.

No obstante, en este caso el monto aumenta cada cierta cantidad de días:

Hasta 30 días: 8 dólares por día

Hasta 60 días: 10 dólares por día

Hasta 90 días: 12 dólares por día