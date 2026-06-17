Venezuela, Paraguay y México mantienen regulaciones documentales clave que todos los visitantes que deseen viajar a estos destinos deben conocer para poder viajar sin inconvenientes ni con las autoridades migratorias ni con las aerolíneas.

Uno de los puntos clave es conocer todos los requisitos de pasaporte vigentes en estas naciones, dado que esto permite verificar de manera previa que se cuente con una identificación internacional completamente en condiciones para el traslado y este chequeo es una oportunidad para renovarla en caso de que resulte necesario.

Viajar a Venezuela: requisitos de pasaporte que todos deben cumplir

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela detalla a todos los visitantes que tienen la obligación de presentar un pasaporte original y una fotocopia, con una validez mínima de al menos 6 meses para que la estadía pueda autorizarse.

Contar con un pasaporte completamente en vigencia es esencial para viajar internacionalmente.

Viajar a Paraguay: requisitos de pasaporte que todos deben cumplir

En el caso de Paraguay, la Dirección Nacional de Migraciones explica que los visitantes no residentes deben presentar de manera obligatoria un pasaporte también en fecha tanto para el ingreso como para la salida del país.

Sin embargo, a los nacionales que pertenecen a países del Mercosur, tan sólo se les exigirá un documento de identidad vigente del país de origen.

Viajar a México: requisitos de pasaporte que todos deben cumplir

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por su parte, también especifica que todos los turistas visitantes deben, en conformidad con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez , para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo.

Otros aspectos clave a considerar antes de viajar internacionalmente

Antes de iniciar un traslado internacional, es importante considerar que las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, como