Bank of America cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos este viernes 19 de junio por la conmemoración de Juneteenth, feriado federal vigente desde 2021. La medida también incluye a otras entidades bancarias nacionales como Wells Fargo y CitiBank.

El cierre responde al calendario oficial de feriados federales y no a una decisión particular del banco . Juneteenth conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos y otorga un día libre pago a millones de trabajadores en todo el país.

¿Qué pasa con las sucursales de Bank of America el 19 de junio?

Las sucursales físicas de Bank of America no abrirán al público durante todo el viernes 19 de junio. La atención presencial para trámites, depósitos o consultas quedará suspendida por el feriado.

Se recomienda verificar los horarios específicos con la sucursal local, ya que algunas excepciones pueden variar según la ciudad. Los canales digitales y la banca online seguirán funcionando con normalidad durante ese día.

Las sucursales físicas de Bank of America no abrirán al público durante todo el viernes 19 de junio.

¿Qué otros servicios cierran o siguen funcionando ese día?

El Servicio Postal de Estados Unidos también cerrará sus oficinas y no realizará entregas regulares de correspondencia el 19 de junio. La excepción es Priority Mail Express, que opera los 365 días del año.