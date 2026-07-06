La Administración del Seguro Social (SSA) detalla a todos los interesados en solicitar beneficios por jubilación cuáles pueden ser las consecuencias de reclamar el dinero a los 62 años.

Si bien elegir una jubilación anticipada permite cobrar el dinero durante un período de tiempo más extenso que si se esperara a alcanzar la jubilación plena o tardía, en estos casos el monto mensual que se entregará tendrá un descuento por haber reclamado antes de tiempo.

Confirmado por el Seguro Social: reducirán aproximadamente el 30% de la jubilación de estas personas

Se conoce como jubilación temprana a aquella que se entrega a quienes solicitan sus beneficios antes de alcanzar la edad plena.

Para quienes trabajaron al menos 10 años, esta prestación puede reclamarse al cumplir los 62 años, aunque sólo se cobrarán los beneficios completos si la persona aguarda a alcanzar su edad plena.

SSA indica en ese sentido que la prestación se reduce un 0.5% por cada mes que no se aguardó para solicitar. En ese sentido, quienes reclamen al alcanzar sus 62 años recibirán aproximadamente un 30% menos de lo que les correspondería.

SSA reducirá la jubilación de quienes soliciten antes de los 62 años. Chat GPT

Cuándo solicitar la jubilación del Seguro Social para evitar el descuento

Quienes en 2026 cumplen sus 62 años alcanzarán la edad plena al llegar a los 67, en 2031. En ese momento, los adultos mayores que aguardaron podrán reclamar su jubilación y recibirla de forma completa.

No obstante, de esperar incluso a superar esta edad, el monto a recibir incrementará de forma proporcional, siendo los 70 años el tope del incremento máximo que se podrá obtener.