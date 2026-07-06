En la apertura de mercados de este lunes, 6 de julio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.09%.

En el mercado de la Libra esterlina, la última semana registró una leve caída de -0.60%, mientras que en el último año acumuló un aumento de 1.61%, indicando debilidad reciente dentro de una tendencia anual positiva.

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Conocé la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 3.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.10%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento refleja una recuperación en el sentimiento del mercado hacia la moneda, generando optimismo entre los inversores.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, con un dato de 1 igual a -1, habríamos observado una depreciación en la cotización de la Libra esterlina, lo que podría haber desembocado en una mayor preocupación por la estabilidad económica. No obstante, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento en su posición dentro del mercado cambiario.

Esta tendencia positiva puede ser un indicativo de confianza renovada en la economía británica.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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