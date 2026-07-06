La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este lunes 6 de julio en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho costo presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco avanzó 2.40% y en el último año registró una variación de 1.65%, lo que sugiere una apreciación moderada en el periodo.

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Conocé la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 13.57%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 20.23%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, ya que el dato de tendencia es 2. Esto indica que la moneda ha ido aumentando su valor en comparación con los días anteriores. La tendencia se mantiene al alza y refleja un buen desempeño en el mercado.

Con un dato de tendencia de 2, se puede afirmar que el Quetzal se está fortaleciendo frente a otras monedas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

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