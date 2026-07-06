En la sesión de apertura de este lunes, 6 de julio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.47 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.02% en relación con el día anterior.

En el mercado del peso mexicano, la cotización mostró una leve caída semanal de -0.09% y un descenso anual de -6.77%, lo que refleja una tendencia bajista reciente.

China suministrará 600 autobuses de nueva generación y este pequeño país latino tendrá uno de los sistemas de transporte público más modernos de toda la región

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso mexicano, con un 4.08%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.53%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha experimentado una tendencia positiva durante los últimos días, a medida que el dato de tendencia -1 se situó en un número positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con semanas anteriores, lo que puede reflejar un mayor interés en la economía mexicana.

Sin embargo, es importante destacar que el contexto global y los indicadores económicos internos pueden influir en esta evolución. Así, aunque la tendencia es favorable, se deben seguir monitoreando factores que puedan alterar esta situación.

China suministrará 600 autobuses de nueva generación y este pequeño país latino tendrá uno de los sistemas de transporte público más modernos de toda la región

Conocé la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Carlos Slim se despide de IMSS e ISSSTE: pretende eliminar las pensiones y plantea trabajar hasta los 75 años para terminar con la pobreza

Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos