En la apertura de mercados de este lunes, 6 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.95 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.31%.

En el mercado del Peso dominicano, la última semana registró un leve avance de 0.48%, mientras que en el último año la variación fue de -4.61%, evidenciando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.85%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 11.33%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un incremento constante en su valor en los últimos dos días. Este crecimiento refleja un mayor fortalecimiento de la moneda, lo que genera expectativas optimistas en el mercado.

Esta tendencia al alza puede ser un indicativo de mejoría en la economía local y un aumento en la confianza de los inversionistas. Es importante seguir monitorizando la cotización para evaluar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA