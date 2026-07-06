Al momento de viajar internacionalmente, uno de los aspectos fundamentales que ciudadanos deben considerar es que el pasaporte con el que ingresarán y saldrán de Estados Unidos sea válido ante las autoridades competentes.

En este contexto, es crucial tener en cuenta las fechas de vigencia máxima de esta identificación internacional para, en caso de que esté caducado, poder presentar con antelación los formularios necesarios para su actualización antes del viaje.

Esto es de suma importancia, ya que los pasaportes vencidos no serán aceptados para traslados internacionales.

El formulario que se debe presentar para prevenir contratiempos al viajar hacia o desde Estados Unidos

Según el método mediante el cual se deba proceder a la renovación del pasaporte estadounidense, el formulario que será solicitado por el Departamento de Estado es el siguiente:

Renovar en persona: Formulario DS-11

Renovar por correo: Formulario DS-82

Renovar online: formulario formulario en línea

Los pasaportes vencidos no serán aceptados para traslados internacionales.

Qué establece la legislación estadounidense respecto a viajar al extranjero con un pasaporte caducado

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) - Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como norma federal que:

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido”.

Es imperativo considerar que los pasaportes estadounidenses de adultos presentan una validez máxima de hasta 10 años, mientras que, en lo que respecta a los menores de 16 años, estos documentos no son susceptibles de renovación y poseen una duración de 5 años.

Qué pasa si se intenta de viajar con un pasaporte caducado

Si bien Estados Unidos en términos generales no puede rechazar el ingreso a un ciudadano exclusivamente debido a que su pasaporte se encuentre caducado, intentar realizar un viaje en tales circunstancias podría ocasionar notables retrasos y procedimientos migratorios complicados, lo que podría impedir que el viaje se lleve a cabo en el momento planificado.

Por otro lado, las distintas aerolíneas tienen la facultad de denegar el embarque a la aeronave si el viajero no posee un pasaporte completamente válido.