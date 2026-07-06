En la apertura de mercados de este lunes, 6 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.88 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.11%.

En la última semana, la cotización del euro mostró una variación de -4.57%, mientras que en el último año avanzó 241.08%, indicando fortaleza anual pese al retroceso reciente.

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Conocé la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Euro fue del 3.94%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.77%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia ha sido sostenida, lo que genera expectativas favorables entre los inversionistas.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar fortaleciéndose, lo que podría influir en las decisiones económicas de los países que operan con esta moneda.

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Conocé la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA