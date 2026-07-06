En la apertura de mercados de este lunes, 6 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,334.84 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.07%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano registró una variación de -3.15% y en el último año acumuló -14.02%, evidenciando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.19%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que se encuentra en 1 positivo en comparación con los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este período reciente.

En contraste, si en días pasados la cotización hubiera registrado una tendencia a la baja o estable, esto habría implicado preocupaciones sobre la fortaleza de la moneda. Sin embargo, el aumento observado es un indicativo favorable para la economía local.

Esta tendencia sugiere un posible fortalecimiento del Peso colombiano, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía del país.

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Conocé la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos