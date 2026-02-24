En el medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca la aprobación de un proyecto que la Corte Suprema de Justicia podría considerar inconstitucional. Según el presidente, como se está debatiendo si el pedido va o no en contra de la constitución, prevé que la Corte Suprema tomará nuevamente “una conclusión equivocada”, pocos días después de que se dictaminara que los aranceles de emergencia que quería impulsar son ilegales. Se trata del derecho constitucional que garantiza la enmienda n°14: otorga la nacionalidad de forma automática a las personas que hayan nacido dentro del país, sin importar el estado de situación migratoria de los padres al momento del nacimiento. La misma se redactó en 1868 estableciendo que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos indiscutibles. Lejos de afectar solamente a los inmigrantes ilegales, también impactaría de forma directa en los hijos de trabajadores titulares de visas temporales. Donald Trump desea derogar este derecho para aquellos casos en los que ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente. El argumento sostiene que este política promueve la inmigración ilegal. El presidente expresó en su red social Truth social: “La 14ª Enmienda NO se redactó para cuidar de los ‘bebés de esclavos’, como lo demuestra el momento exacto de su elaboración, presentación y ratificación, que coincidió perfectamente con el FIN DE LA GUERRA CIVIL”.