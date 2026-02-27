El estado de California implementó en 2026 una serie de cambios en la ley de alquileres que modifican las reglas para propietarios e inquilinos. Las nuevas disposiciones fueron firmadas por el gobernador Gavin Newsom y apuntan a reforzar la transparencia en el mercado inmobiliario. Uno de los puntos centrales de la reforma establece que los propietarios deberán informar desde el inicio todos los costos que el inquilino deberá pagar para alquilar una vivienda. Si no cumplen con esta obligación, los arrendatarios podrán denunciarlos ante las autoridades correspondientes. La nueva normativa exige que, antes de firmar un contrato de alquiler, el propietario detalle de forma clara y completa cada uno de los cargos obligatorios vinculados a la vivienda. Esto incluye alquiler mensual, depósitos, tarifas administrativas y cualquier otro pago adicional que forme parte del acuerdo. El objetivo de la ley es evitar que aparezcan costos no informados una vez avanzado el proceso de alquiler. Con esta modificación, el monto total que deberá afrontar el inquilino debe estar especificado desde el principio, tanto en la oferta como en la documentación contractual. Según lo establecido, la omisión de información o la incorporación posterior de cargos no detallados puede considerarse un incumplimiento de la normativa vigente. La ley contempla mecanismos para que los inquilinos presenten denuncias si detectan que el propietario no informó correctamente los costos o aplicó cargos que no estaban detallados previamente. Estas denuncias podrán realizarse ante organismos competentes en materia de vivienda y protección al consumidor. En caso de comprobarse la infracción, el propietario podría enfrentar sanciones administrativas y eventuales consecuencias económicas. La intención de la norma es brindar herramientas concretas para que el inquilino pueda exigir el cumplimiento de la ley.