El arma más letal de Estados Unidos no está en su arsenal nuclear. Un nuevo informe sobre la capacidad militar del país revela que su verdadera ventaja estratégica está en el poder naval, clave para proyectar fuerza en cualquier parte del planeta. El análisis sostiene que la U.S. Navy es el pilar de la estrategia militar estadounidense porque permite controlar rutas marítimas, desplegar tropas rápidamente y sostener operaciones militares en varios frentes al mismo tiempo. El Índice de Poder Militar 2026 de la Heritage Foundation concluye que la marina de Estados Unidos es el componente más decisivo de su poder militar, incluso por encima de otras ramas del ejército. La razón es estratégica: la doctrina de defensa estadounidense exige poder enfrentar dos grandes conflictos regionales al mismo tiempo, lo que requiere una flota capaz de mover tropas, aviones y armamento a escala global. La ventaja militar del país no depende solo del tamaño de su ejército, sino de su capacidad para proyectar poder en cualquier región del planeta. Gracias a su red de flotas, bases y alianzas, Estados Unidos puede movilizar fuerzas hacia Asia, Europa o Medio Oriente y mantener operaciones durante largos períodos. Los portaaviones, submarinos y buques de guerra funcionan como plataformas móviles de combate desde las que se lanzan operaciones aéreas, se despliegan tropas y se mantiene presencia militar cerca de zonas estratégicas.