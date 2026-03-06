La escalada bélica en Medio Oriente continúa sumando actores y movimientos militares que incrementan la tensión internacional. En medio de la guerra que enfrenta a Estados Unidos contra Irán, y que ya impacta en varios países aliados, algunos países europeos comenzaron a movilizar sus propias fuerzas para proteger intereses estratégicos en el Mediterráneo oriental. En ese contexto, España decidió desplegar uno de los buques más avanzados de su Armada hacia la zona del conflicto. La maniobra ocurre en medio de un fuerte desacuerdo diplomático con Washington sobre el uso de bases militares españolas para que Estados Unidos consiga un punto más estratégico en el enfrentamiento. El gobierno de España confirmó el despliegue de la fragata Cristóbal Colón (F-105) hacia Chipre como parte de una misión de protección coordinada con aliados europeos. El buque se integrará a un operativo naval que incluye al portaaviones francés Charles de Gaulle y unidades de otras marinas de la región. La decisión se produjo después de que una base militar en Chipre fuera atacada en medio de la escalada del conflicto regional. Ante ese escenario, varios países europeos comenzaron a enviar medios navales y sistemas de defensa para reforzar la seguridad en el Mediterráneo oriental. La fragata Cristóbal Colón forma parte de la clase Álvaro de Bazán y es considerada uno de los buques más sofisticados de la Armada española. Cuenta con el sistema de combate Aegis y un radar capaz de detectar aeronaves a cientos de kilómetros, además de coordinar misiles antiaéreos y operaciones de defensa naval. El despliegue naval se desata, además, en medio de un fuerte desacuerdo político entre Madrid y Washington. El gobierno español rechazó autorizar que Donald Trump utilice bases militares ubicadas en territorio español para lanzar operaciones militares contra Irán. Las instalaciones que quedaron en el centro de la disputa fueron la base naval de Base Naval de Rota y la base aérea de Base Aérea de Morón, dos instalaciones estratégicas utilizadas históricamente por fuerzas estadounidenses en operaciones militares en Europa y Medio Oriente. Las autoridades españolas señalaron que esas bases no pueden emplearse para ataques militares que no cuenten con respaldo de acuerdos internacionales o del marco de cooperación vigente entre los aliados. La fragata Cristóbal Colón (F-105) fue desplegada en el Mediterráneo oriental para reforzar la seguridad militar en torno a Chipre y apoyar a los aliados europeos en medio de la creciente tensión regional. Según el gobierno español, el buque cumplirá varias funciones clave dentro de la operación naval. Entre las principales tareas que realizará la fragata se destacan las siguientes: